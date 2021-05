Série D: Inter de Limeira acerta com técnico Dyego Coelho

Série D: Em reformulação, Inter de Limeira fecha com ex-técnico do Corinthians



Nesta semana, a Inter confirmou o ex-atacante Roger como novo gerente de futebol e a demissão do técnico Rafael Soriano

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Limeira, SP, 18 (AFI) – Dyego Coelho terá a missão de comandar a Inter de Limeira na Série D do Campeonato Brasileiro. Ele chega em uma momento de reformulação na parte do futebol do clube paulista. Nesta semana, a Inter confirmou o ex-atacante Roger como novo gerente de futebol e a demissão do técnico Rafael Soriano.

Soriano, na verdade, esteve na comissão técnica de Thiago Carpini. Ele chegou a ser efetivado após a saída do ex-comandante do Guarani, mas a diretoria mudou de ideia. O ex-lateral Coelho, por sua vez, tem em seu recente currículo passagens pelo Sub-20 e pelo profissional do Corinthians, além do Metropolitano.

Coelho vai comandar a Inter de Limeira. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)

No clube catarinense, aliás, Coelho não deixou saudade. Ele foi contratado pelo ex-lateral André Santos, que gerencia a empresa responsável por cuidar do futebol do Metro, rebaixado no Catarinense. Dyego Coelho deixou o Metropolitano na lanterna e sem vitória. Foram três derrotas e um empate, além de quatro gols sofridos e nenhum marcado.

NO CORINTHIANS!

Coelho comandou o Sub-23 do Corinthians e teve uma chance no profissional após a saída de Tiago Nunes, mas não agradou. Com a mudança da diretoria – Duílio Monteiro Alves assumiu a vaga de Andrés Sanchez -, ele foi demitido.

Na base, Coelho deixou o cargo com aproveitamento de 65%, após 125 jogos, com 71 vitórias, 31 empates e 23 derrotas. Foi vice-campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista.

Aos 38 anos, Coelho comandou a equipe principal do Corinthians em duas oportunidades, com 15 partidas no total. Seu melhor desempenho foi garantir uma vaga na Copa Libertadores após o fim da temporada de 2019.

Formado nas categorias de base do Corinthians, o ex-lateral direito jogou 112 jogos pelo time de Parque São Jorge, com 45 vitórias, 26 empates, 41 derrotas. Ele foi o autor de 15 gols e conquistou o título brasileiro em 2005.

SÉRIE D



A Inter de Limeira está no Grupo A7 da Série D ao lado de Bangu-RJ, Boavista-RJ, Cianorte-PR, Madureira-RJ – adversário de faz primeira apresentação em 6 de junho às 17 horas -, Portuguesa, Santo André e São Bento.