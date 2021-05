SÉRIE D: Oito times iniciam disputa por quatro vagas na fase de grupos

Brasileiro

SÉRIE D: Com campeão estadual, oito times brigam por quatro vagas na fase de grupos



Oito times lutam por quatro vagas na fase de grupos, incluindo o campeão estadual Brasiliense, que enfrenta o Real Ariquemes-RO

Publicado em 25/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 25 (AFI) – O Campeonato Brasileiro Série D terá seus quatro primeiros jogos realizados nesta quarta-feira, dando início à fase preliminar. Oito times lutam por quatro vagas na fase de grupos, incluindo o campeão estadual Brasiliense, que enfrenta o Real Ariquemes-RO. A fase será disputada em jogos de ida e volta e, em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis.

Brasiliense é o atual campeão estadual do DF

O primeiro jogo será realizado às 15h, entre Santana-AP e GAS-RR, no Estádio Zerão, em Macapá (AP). Quem avançar, entrará no Grupo A1. As outras três partidas serão às 16h, incluindo a do Brasiliense, que visita o Real Ariquemes no Estádio Valerião, em Ariquemes (RO), na disputa por vaga no Grupo A5.

Tocantinópolis-TO e Picos-PI fazem o primeiro jogo no Estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis (TO), e que avançar entrará no Grupo A2. Por fim, Aquidauanense-MS e Rio Branco-ES jogam no Estádio Noroeste, em Aquidauana (MS), por vaga no Grupo A6.