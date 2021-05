Série D: Rei do Acesso, técnico Flávio Araújo pode assumir América-RN

Brasileiro

Após classificação inédita na Copa do Brasil, Rei do Acesso pode assumir time da Série D



Flávio Araújo vem analisando algumas propostas, pois é treinador que vem ao longo de sua carreira realizando grandes trabalhos

Publicado em 28/05/2021

Campinas, SP, 28 (AFI) – As Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro terão início neste final de semana, com clubes tentando títulos, outros buscando acesso e disputando para se manter em suas divisões, sendo que na primeira e segunda divisões os clubes só podem fazer duas trocas de treinadores.

E de olho neste mercado que terá competições até final de 2021, o técnico Flávio Araújo vem analisando algumas propostas, pois é treinador que vem ao longo de sua carreira realizando grandes trabalhos com títulos e principalmente acessos quando se trata de Campeonato Brasileiro e está na lista dos técnicos como Rei do Acesso. Só em competições nacionais são sete acessos, sendo seis nos últimos 10 anos.

“É gratificante saber que por onde temos passado realizamos bons trabalhos e com objetivos positivos como em campeonatos brasileiros. Mas para realização de grande trabalho tem que haver um comprometimento da gestão para com os profissionais que ali trabalham”, disse treinador.

Em 2021 Flávio Araújo completou 23 anos de carreira. São 16 títulos e um dos técnicos com maior números de acessos quando se trata de Brasileiro. São quatro acessos da Série D e três na Série C.

Neste ano comandou o 04 de Julho-PI no campeonato estadual e levou a equipe a terceira fase da Copa do Brasil de forma histórica. Acabou deixando o clube, pois quando foi contratado havia promessa de brigar pelo acesso na Série D do Brasileiro o que não ocorreu.

“Gosto de desafios e em 23 anos de profissão sempre fui vencedor seja com títulos ou com acessos. Mas como não havia esse objetivo por parte da diretoria resolvemos sair em busca de novos desafios e conquistas”, disse técnico Flávio Araújo.

AMÉRICA-RN DE OLHO

O treinador tem títulos em quatro estados diferentes. São quatro títulos no Ceará, sete no Piauí, cinco no Maranhão e um em Alagoas. Mas o treinador não deve ficar muito tempo fora do mercado já que já tem seu nome sendo ventilado no América de Natal. O clube recentemente demitiu Evaristo Piza e foi eliminado do campeonato estadual. O treinador teve duas passagens pelo clube sendo que na sua primeira passagem conquistou acesso levando a equipe à Série B do Campeonato Brasileiro.