Série D: Santo André fecha com zagueiro Leozão e do volante Gledson

Brasileiro

Série D: Após Nunes e cia., Santo André fecha com mais dois reforços



Na Série D, o Santo André está no Grupo A7 e faz primeira apresentação em 5 de junho (sábado), às 15h, diante do Bangu-RJ, no Estádio Moça Bonita

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Santo André, SP, 28 (AFI) – A diretoria do Santo André segue ativa no mercado de olho na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o Ramalhão confirmou as contratações do zagueiro Leozão e do volante Gledson.

Aos 29 anos, Leozão disputou o Pernambucano pelo Salgueiro e ainda coleciona passagens por Guarani (RS), Oliveirense (POR), Sintrense (POR), Madureira e Internacional.

Santo André fecha com mais reforços. (Foto: Reprodução)

Gledson, de 26 anos, bateu na trave na busca pelo acesso no Paulista A2 com o Atibaia. Antes, ele defendeu as cores de Boa Esporte (MG) e Vila Nova (GO).

ANTES…

Antes da dupla, o Santo André já havia contratado o veterano atacante Nunes de 39 anos. Ele estava no Resende-RJ e tem passagens por diversos clubes tradicionais do Brasil como Fortaleza, Vasco, Guarani, Bragantino, São Caetano, Botafogo-SP, Avaí, Portuguesa, Gama entre vários outros.

Outros reforços foram o atacante David Ribeiro, de 23 anos, revelado nas categorias de base do Santo André e que estava vinculado ao Ludogorets, da Bulgária, o zagueiro Léo Gobo, o meio-campista Bruno Luiz e o atacante Hayllan.

Na Série D, o Santo André está no Grupo A7 e faz primeira apresentação em 5 de junho (sábado), às 15h, diante do Bangu-RJ, no Estádio Moça Bonita.

FICHAS DOS JOGADORES:

LEOZÃO – Leandro dos Santos Candido

Zagueiro

29 anos

Altura: 1,86 / Peso: 84 kgs

Times: Salgueiro / Guarani (RS) / Oliveirense (POR) / Sintrense (POR) / Madureira / Inter (RS)

GLEDSON – Gledson Paixão da Silva

Volante

26 anos

Altura 1,84 / Peso 79 kgs

Times que atuou: Atibaia / Boa Esporte / Vila Nova (GO)