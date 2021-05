Brasileiro

Série D: São Bento fecha com ex-atacante de Guarani e Portuguesa



O Bentão também anunciou a contratação de um zagueiro, ex-Ituano

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Sorocaba, SP, 28 (AFI) – O São Bento anunciou nesta sexta-feira o retorno do atacante Anderson Cavalo para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. O atacante de 34 anos já acumula duas passagens pelo clube sorocabano (2016 e 2017/2018).

Anderson Cavalo é o novo reforço do São Bento

Cavalo conta ainda com dois acessos, 56 partidas e 10 gols pelo Bentão. Além do Azulão Sorocabano, Anderson tem passagens por Guarani, Votoraty, Grêmio Prudente, Grêmio Barueri, Votuporanguense, Portuguesa, entre outros. O atacante jogou o Campeonato Paulista A3 2021 pela equipe do Bandeirante.

O São Bento acertou também com Fillipe Ferreira. O zagueiro de 23 anos, tem toda sua base no Ituano e passagens por Guarani/SC, Cabofriense, Luverdense e o próprio Ituano.

SÉRIE D

O São Bento está no Grupo 7 da Série D, a lado de Bangu, Boavista, Cianorte, Inter de Limeira, Madureira, Portuguesa e Santo André. A estreia será contra o Boavista, no dia seis de junho, em Bacaxá.