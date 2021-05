Série D: São Bento fecha com Fellipe Ferreira, que estava no Ituano

Brasileiro

Série D: São Bento fecha com zagueiro que estava no Ituano



O clube acertou a contratação do zagueiro Fellipe Ferreira, de 23 anos, que estava no Ituano

Publicado em 25/05/2021

por Agência Futebol Interior

Sorocaba, SP, 25 (AFI) – Perto da estreia no Campeonato Brasileiro Série D, o São Bento está monitorando o mercado em busca de reforços. O clube acertou a contratação do zagueiro Fellipe Ferreira, de 23 anos, que estava no Ituano.

O jogador já assinou pré-contrato e passou por exames médicos. Resta apenas o anúncio oficial do clube paulista, que deve ser feito nos próximos dias.

“A expectativa é a melhor possível por estar vestindo a camisa de um clube de tradição, como o São Bento. E claro que o principal objetivo é conseguir levar o time de volta a terceira divisão nacional. Além disso, quero voltar a ter uma sequência maior de jogo”, disse o jogador.

Foto: Miguel Schincariol/Ituano FC

CARREIRA

No time de Itu, em que foi revelado, ele não chegou a entrar em campo.

Fellipe tem ainda passagem por Guarani-SC, Cabofriense, onde teve maior sequência com 14 partidas em 2020, e Luverdense-MT, onde fez quatro jogos em 2021.

GRUPO E ESTREIA



O São Bento está no Grupo A7 junto com Bangu-RJ, Boavista-RJ, Cianorte-PR, Inter de Limeira, Madureira-RJ, Portuguesa e Santo André. A estreia será em 6 de junho, às 18h, contra o Boavista-RJ, fora de casa.