Série D: Sergipe anuncia pacotão de reforços e inicia reformulação



Na manhã desta sexta-feira (28), o time de Aracaju anunciou mais três peças que reforçarão o clube na disputa da competição nacional

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Aracaju, SE, 28 (AFI) – Após o término do Campeonato Sergipano, a diretoria do Sergipe iniciou uma reformulação no elenco para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, dispensando alguns atletas e anunciando reforços. Na manhã desta sexta-feira (28), o time de Aracaju anunciou mais três peças que reforçarão o clube na disputa da competição nacional.

REFORÇOS

Foto: Divulgação / Sergipe

Tratam-se do goleiro Rodrigo Lucas, de 24 anos, que estava no Boca Junior e foi o goleiro menos vazado do Campeonato Segipano, dos atacantes Charles, de 23 anos, que estava no Retrô-PE e João Paulo, de 20 anos, que estava defendendo o CSA.

Antes de anunciar o trio, o presidente do Sergipe, Ernan Sena, já havia anunciado a contratação do zagueiro Sanny e uma lista de dispensas em relação ao time campeão estadual. Segundo o presidente, cerca de 85% do elenco campeão será mantido.

ESTREIA

O Sergipe agora se prepara para a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe enfrentará o Bahia de Feira na primeira roada, no dia 5 de junho, a partir das 16h, na Arena Cajueiro, fora de casa.