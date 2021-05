Sete dicas de mindful eating para contribuir com o emagrecimento e a saúde

Dias cheios de informações e afazeres têm dificultado que as pessoas estejam conscientes do momento presente. A qualidade da alimentação acaba sofrendo impacto nesse contexto. Para priorizar a praticidade, é comum a escolha de alimentos nem sempre nutritivos. Embora seja uma opção fácil para trabalhar, estudar ou se deslocar entre uma atividade e outra, por exemplo, isso pode causar uma série de problemas: aumento de peso, má digestão, mal estar, distúrbios alimentares, entre outros.

Segundo a nutricionista Valentina Slaveiro, parceira da FIT FOOD, o minduful eating é uma prática para resgatar e desenvolver o estado de presença na alimentação. “O minduful eating traz clareza sobre as sensações de fome e saciedade, e direciona escolhas alimentares com discernimento para priorizar a saúde”, diz a nutricionista.

Com essa prática, que consiste em se alimentar com a atenção no aqui e no agora, ainda é possível perder peso. “Quando comemos com fome real e de forma consciente, naturalmente interrompemos a refeição até nos sentir satisfeitos. Isso reduz excessos alimentares e o emagrecimento ocorre de forma fácil”, acrescenta Valentina.