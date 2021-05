Sete pessoas são presas na festa do Lille após o título do Francês

Francês

Sete pessoas são presas na festa do Lille após o título do Campeonato Francês



Christophe Galtier, técnico do time, ainda exaltou seus jogadores, que tiraram o clube da fila após 10 anos

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 24 (AFI) – Após o Lille superar o Angers por 2 a 1 fora de casa e garantir o título do Campeonato Francês depois de 10 anos na fila, centenas de torcedores do clube foram às ruas para comemorar, mesmo com o toque de recolher imposto devido à pandemia do coronavírus, gerando confronto com a polícia, o que ocasionou em sete torcedores presos.

Após se reunirem no centro de Lille, cidade no norte da França, os torcedores se aglomeraram em alto número, com a presença de faixas, bandeiras e sinalizadores, até que a polícia chegou e tentou ‘estragar’ a festa. Ao todo, sete pessoas foram presas, incluindo uma que tentou atropelar os policiais e 20 foram feridas.

Foto: Divulgação / Lille

É CAMPEÃO

Enquanto isso, Christophe Galtier, técnico do time, exaltou seus jogadores, que tiraram o clube da fila após 10 anos, além de ter terminado o campeonato com a melhor defesa da competição. Na tabela, um ponto separou o Lille do PSG, que terminou em segundo.

“É um ótimo desempenho. É incrível. O crédito (por esse título) vai para os jogadores. Esta equipe marcou pontos contra os seus rivais pelo título. Não posso esquecer que derrotaram o PSG fora de casa depois de perderem com o Nimes em casa. Eu amo esses jogadores”, afirmou Galtier.