SGS abre empregos para TODO BRASIL; veja cargos abertos

A SGS abre empregos para diversos profissionais no cargo de Assistente Financeiro. São 12 vagas disponíveis para todo Brasil. Contudo, a empresa busca candidatos que sejam graduados nos cursos de Ciências Contábeis ou Economia e que possuam experiência com baixas contábeis. Confira, a seguir, mais informações sobre as oportunidades e como se inscrever!

SGS abre empregos para Assistente Financeiro

São 12 vagas de emprego ofertadas pela SGS para a função de Assistente Financeiro, em todo o Brasil. Para participar do processo de seleção, os interessados devem preencher alguns requisitos. Sendo eles:

Ser graduado nos cursos de Economia ou Ciências Contábeis;

Conhecimento em cálculos financeiros;

Conhecimento em contas patrimoniais;

Possuir experiência com baixas contábeis do Contas a Receber;

Será considerado como um diferencial, o candidato que tiver conhecimento nas normas contábeis brasileiras e internacionais, conhecimento de nível médio ou avançado da ferramenta Excel e conhecimento de língua inglesa em nível intermediário.

As principais atividades a serem desempenhadas no cargo serão: atuar no atendimento de auditorias e no fechamento mensal e realizar entregas dentro do prazo.

A empresa oferece aos colaboradores, além do salário de acordo com o mercado de trabalho, os seguintes benefícios:

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Vale Transporte;

Vale Refeição.

Como se inscrever

Os interessados em se candidatar a uma das oportunidades que a SGS está oferecendo, devem acessar a página de participação, levando em consideração todos os requisitos informados pela empresa.

A SGS abre empregos em todo o Brasil para atuar na função de Assistente Financeiro. Esta é a chance ideal para que graduados na área de Contábeis tenham sua inserção no mercado de trabalho atuando diretamente na área de formação.

Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!