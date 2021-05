SiDi está com mais de 100 vagas abertas para efetivos e estagiários

O SiDi, instituto de ciência e tecnologia, anunciou a abertura de mais de 100 vagas de emprego para profissionais efetivos e estagiários. As oportunidades exigem formação e/ou conhecimentos em áreas da tecnologia da informação.

Há chances para as cidades de Campinas (SP), Manaus (AM) e Recife (PE), onde está concentrada a maior parte das vagas. Esta última unidade, aliás, foi inaugurada em 2020 e vem expandindo rapidamente sua atuação, acompanhando o crescimento do mercado de TI no estado.

Dentre as vagas disponíveis, destacam-se as posições de Analista de BI, Analista de Gerenciamento de Projetos, Analista de Gerenciamento de Projetos, Analista de Gerenciamento de Projetos, Analista de Gerenciamentos de Projetos, Analista de Recursos Humanos, Analista de Requisitos, Analista de Segurança de Software Low Level, Analista de Segurança Pentester, Analista de Segurança – Pentester, Analista de TI (Help Desk), Artista Técnico 3D, Coordenador de Projetos, Desenvolvedor Android, Desenvolvedor de Software Android (DevSec), Desenvolvedor de Software Cloud, Desenvolvedor de Software Embarcado, Desenvolvedor de Software em Processamento de Fala, Desenvolvedor de Software em Processamento de Fala, Desenvolvedor de Software, Desenvolvedor de Software Windows (C#/C++), Data Engineer, Gerente de Desenvolvimento de Software, Desenvolvedor de Testes de Software, Desenvolvedor Web (Front End/Full Stack), Engenheiro de Visão Computacional, entre outras.

Os estudantes interessados em integrar a equipe da SiDi podem concorrer às oportunidades de estágio em Compras, Desenvolvimento Android, Estágio em Desenvolvimento Cloud, Desenvolvimento de Software – Cloud, Desenvolvimento de Software em Processamento de Fala, Desenvolvimento de Software – Inteligência Artificial e Desenvolvimento de Software – Web.

Os requisitos, é claro, podem variar de acordo com o cargo desejado. No entanto, a maior parte exige formação completa – ou em curso, para os estagiários – em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, ou áreas correlatas, bem como conhecimentos do idioma inglês (intermediário ou avançado).

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das posições devem acessar a página de Carreiras da empresa para conferir a lista completa das vagas disponíveis, assim como as exigências e escopo de trabalho de cada uma delas. Para participar do processo seletivo, basta cadastrar o currículo neste mesmo endereço.