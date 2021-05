Signa oferece oportunidades para profissionais de diversas áreas

A Signa, startup que é especialista na profissionalização de estruturas de e-commerces, está recrutando profissionais de diversas áreas para preenchimento de mais de 25 vagas. Atualmente, há chances disponíveis para todos os níveis, de estágio à cargos sêniores.

Com mais de 15 anos em excelência no mercado, a empresa viu seu ticket médio aumentar 295% em 2020, apesar da pandemia de Covid-19. Com isso, fez-se necessária a contratação de novos profissionais não apenas para suportar o crescimento, mas também para manter atender à demanda atual com a mesma qualidade. A expectativa é que até o final do ano novas vagas sejam ofertadas.

Dentre as oportunidades disponíveis atualmente, destacam-se as posições de Estágio em Desenvolvimento, Estágio em Infraestrutura, Estágio em Testes e Qualidade, Front-end Developer ReactJS, Vaga Node.JS, Product Owner, Back-end Developer Magento, Suporte ao Cliente, Front-end Developer Magento, entre outras.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e trabalharão em horário flexível. Além disso, eles terão direito a alguns benefícios exclusivos, como:

Home Office;

Plano de Saúde Unimed;

Plano Odontológico OdontoPrev;

Seguro de vida;

Vale Refeição ou Vale Alimentação;

Ajuda de custo;

Vale transporte;

Convênio farmácia;

Day off no aniversário.

Todas as vagas oferecidas pela Signa atualmente são para atuação 100% remota, o que significa que profissionais de qualquer região e cidade do Brasil podem se inscrever e participar do processo seletivo. Os requisitos, por sua vez, variam de acordo com cada posição.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis na Signa devem acessar o site www.signativa.com.br/trabalhe-na-signa para cadastrar seu currículo e conferir os detalhes e exigências da posição desejada. É possível se candidatar, ainda, enviando um e-mail para [email protected], indicando o nome da vaga no assunto.

Fique de olho nas novidades do mercado! Acesse diariamente o Notícias Concursos e encontre as melhores oportunidades de emprego, estágio, trainee e concursos abertos no Brasil.