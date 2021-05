Simaria, da dupla sertaneja com Simone, alegrou os fãs ao publicar nesta sexta-feira (28) uma foto de quando tinha apenas 14 anos de idade.

No registro, a artista aparece com os cabelos cacheados e ela mesma se comparou com a apresentadora Maisa Silva que, quando começou a carreira, também era cheira de cachinhos.

“Maisa, é você? Não, gente, essa é a minha amiga Simaria quando tinha 14 anos”, escreveu Simaria.