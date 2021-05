Simm Salvador reúne 42 vagas de emprego nesta quarta-feira (26)

É morador de Salvador e está em busca de uma oportunidade de emprego? Esta pode ser a chance que você estava esperando. Isso porque, o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) reúne, nesta quarta-feira (26), 42 vagas de emprego na capital baiana.

Há chances para todos os níveis de escolaridade e hierarquia, nas posições de cartazeiro, peixeiro, motorista de caminhão Munck, saladeiro, recepcionista secretária, motorista carreteiro de carga de prancha baixa e rodotrem, promotor de vendas, motorista operador de guindaste, sinaleiro, operador de máquinas e equipamentos, operador de guindaste móvel, rigger sinalizador, operador de escavadeira, retificador de cabeçote de motor, cozinheiro líder, entre outras. Estudantes universitários também poderão concorrer a uma vaga de estágio na área de Engenharia Civil.

O Simm Salvador oferece, ainda, oportunidades exclusivas para para pessoas com deficiência (PCD) nas funções de varredor de rua, atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza e empacotador.

Como se candidatar às vagas ofertadas pelo Simm Salvador

Os candidatos interessados em concorrer a qualquer uma das vagas disponíveis devem se cadastrar e agendar o atendimento previamente pela internet, optando entre on-line ou presencial. É importante manter os cadastrados sempre atualizados no site, para que a equipe entre em contato no dia e hora marcados.

Os atendentes do Simm estão preparados para coletar os dados pessoais e currículos de cada um dos candidatos, fazendo uma triagem para conferir se eles estão ou não adequados aos requisitos das vagas.

Em caso afirmativo, eles são encaminhados para entrevistas com psicólogo do órgão, realizada via chat, para somente então serem encaminhados com carta de recomendação para o processo seletivo das empresas contratantes.

Os candidatos com deficiência visual podem entrar em contato com o Simm Salvador por meio do telefone: (71) 3202-2005.