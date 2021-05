SINE de Barra do Garças – MT informa novas oportunidades de Emprego

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Barra do Garças – MT faz saber aos interessados aos interessados a abertura de novas vagas de emprego em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades abaixo:

CARGOS VAGAS Auxiliar de Limpeza 5 Representante Comercial 2 Assistente de Monitoramento 1 Azulejista 1 Mecânico 1 Estoquista 1 Vendedor Interno 1 Torneiro Mecânico 1

SINE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho. A execução das ações no âmbito do Sine ocorre mediante a celebração de Convênios Plurianuais do SINE (CPSINE) com as Unidades da Federação, municípios com mais de 200 mil habitantes, e entidades privadas sem fins lucrativos.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever na sede do órgão, localizado na Rua Carajás, nº 522, Centro, no horário das 12h às 17h. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Prefeitura de Barra do Garças – MT