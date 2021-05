SINE de Campo Bom – RS informa novas oportunidades de Emprego

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) via Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Campo Bom – RS, anuncia novas vagas de emprego em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades abaixo:

CARGOS NÍVEL VAGAS Zelador de Condomínio Não informa 1 Serviços Gerais (Produção) Não informa 3 Auxiliar de Manutenção Predial Não informa 1 Pintor Não Informa 1 Carpinteiro Não informa 1 Servente Não informa 4 Pedreiro de Acabamento Não informa 2 Pedreiro Não informa 2 Arquiteto(a) Ensino Superior ou Técnico 1 Ferreiro Não Informa 1 Montador Não Informa 3 Técnico em Informática Formação em TI,Conhecimento em Servidor 1 Conferente de Serviços Externos (Atelier) Ensino Fundamental 1 Zelador Ensino Fundamental 1 Colar Etiqueta Ensino Fundamental 1 Conformador Ensino Fundamental 1 Passador Cola ( Montagem) Ensino Fundamental 2 Calcerista Ensino Fundamental 2 Montador a Mão Ensino Fundamental 5 Costureira Não Informa 1 Vendedor P.A.P Ensino Médio 3 Expedição / Estoquista Ensino Médio 1 Operador De Cnc Ensino Médio Completo 1 Assistente Financeiro Ensino Técnico ou Superior 1 Operador Montagem Amostra Ensino Médio Completo 1 Operador de Máquina de Corte CNC Plasma e Oxicorte Ensino Fundamental Completo 1 Assistente de Atendimento Ensino Médio Completo 1 Auxiliar de E-Commerce/Marketing Técnico ou Cursando Superior em Publicidade 1 Auxiliar Administrativo Técnico ou Cursando Superior em Contabilidade ,Administração 1 Vendedor Técnico Interno Técnico em Eletrônica ou Eletrotécnica 1 Auxiliar Eletrotécnico Ensino Médio Completo 1 Serviço Gerais Não Informa 1 Padeiro e Confeiteiro Ensino Médio Completo 1 Instalador de Esquadrias de Alumínio Ensino Médio Completo 1 Auxiliar de Produção I (Corte E Vinco) Ensino Fundamental Completo 1 Auxiliar de Produção I ( PCDS) Ensino Fundamental Completo 1 Serralheiro Não Informa 1 Eletricista Ensino Médio Completo 2 Operador de Acopladeira Automática Ensino Fundamental Completo 2 Montador Ensino Médio Completo 1 Auxiliar de Produção (Usinagem Metalúrgica) Ensino Médio Completo 1 Consultora de Vendas Não informa 1 Eletricista Não Informa 1 Pedreiro Azulejista Não informa 1 Impressor Flexográfico Não informa 1 Costureira de Bolsas Não informa 5 Matrizeiro Não Informa 1 Torneiro Mecânico Ensino Fundamental 1 Auxiliar de Contabilidade Ensino Técnico Contábil 1 Torneiro Mecânico Ensino Fundamental 1 Fresador/Ajustador Não informa 1

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho. A execução das ações no âmbito do Sine ocorre mediante a celebração de Convênios Plurianuais do SINE (CPSINE) com as Unidades da Federação, municípios com mais de 200 mil habitantes, e entidades privadas sem fins lucrativos.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever via WhatsApp (51) 99668-7364, ou no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.