SINE de Marabá – PA são informados novas vagas de Emprego

No estado do Pará, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Marabá faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego em cargos de níveis fundamental, médio e técnico àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades abaixo:

CARGOS NÍVEL Mecânico de manutenção industrial Fundamental ou médio Supervisor de manutenção mecânica Médio completo e curso técnico na área Torneiro mecânico i ii e iii Médio completo, curso especifico na área Auxiliar de produção pcd (pessoa com deficiência) Fundamental completo ou médio Pintor automotivo Médio completo Salgadeira Fundamental Pedreiro Fundamental Ajudante de obras Fundamental Serviços gerais Fundamental

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Prefeitura Municipal e cadastra-se na função desejada. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Sine de Marabá – PA