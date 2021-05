SINE de São Mateus – ES divulga novas vagas de Emprego; veja os cargos

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de São Mateus – ES abre novas vagas de emprego em cargos de níveis fundamental, médio e superior, àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho. Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS CÓDIGO NÍVEL VAGAS Acabador de mármores e granitos 5709010 Ensino fundamental 1 Ajudante de padaria 5690210 Ensino fundamental 1 Auxiliar Administrativo 5714732 Ensino médio ou superior 1 Auxiliar de Departamento Pessoal 5709494 Ensino médio ou cursando (contabilidade) 1 Auxiliar de departamento pessoal 5702189 Superior em administração ou contabilidade ou gestão de recursos humanos 1 Ajudante de eletricista 5630147 Ensino médio 3 Auxiliar financeiro 5690096 Ensino médio ou superior 1 Auxiliar de Produção 5679685 Ensino fundamental 1 Caseiro 5710473 Ensino fundamental 1 Consultor de vendas 5708449 Ensino médio 1 Dentista 5683482 Curso de Odontologia 1 Eletromecânico 5686537 Ensino fundamental 1 Instrutor de francês 5693555 Ensino médio 1 Mecânico Alinhador 5607045 Ensino fundamental 1 Oficial de manutenção 5708526 Ensino médio 1 Oficial de manutenção 5706099 Ensino fundamental 1 Operador de Retro-escavadeira 5694848 Ensino fundamental 1 Pintor de automóveis 5522685 Ensino fundamental 2 Representante Comercial 5686612 Ensino médio 1 Soldador 5686531 Ensino fundamental 1 Técnico em refrigeração automotiva 5549578 Ensino médio 1 Vendedor de consórcio 5713949 Ensino médio 5 Vendedor interno 5708564 Ensino médio 5 Vendedor interno 5708564 Ensino médio 1 Vendedor interno 5677444 Ensino médio 1

SINE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho. A execução das ações no âmbito do Sine ocorre mediante a celebração de Convênios Plurianuais do SINE (CPSINE) com as Unidades da Federação, municípios com mais de 200 mil habitantes, e entidades privadas sem fins lucrativos.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico: [email protected], em formato PDF ou DOC, informando o nome/ID e número do PIS. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Sine de São Mateus – ES