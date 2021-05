SINE de Uberaba – MG atualiza quadro com novas vagas de Emprego

O Sistema Nacional de empregos (Sine) de Uberaba – MG divulga novas vagas de emprego em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho. Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS VAGAS NÍVEL Auxiliar técnico de montagem 1 Ensino fundamental completo Eletricista de manutenção eletroeletrônica 8 Ensino médio completo Projetista de móveis 1 Ensino superior completo Açougueiro 1 Ensino médio completo Administrador de recursos humanos (especialista recursos humanos) 1 Pós-Graduação Ajudante de eletricista 12 Ensino fundamental completo Alimentador de linha de produção 1 Ensino fundamental completo Almoxarife 1 Ensino superior completo Auxiliar de laboratorista (indústria) 1 Ensino médio completo Auxiliar de linha de produção+ 6 Ensino médio completo Auxiliar de manutenção de edifícios 1 Ensino fundamental completo Auxiliar de marceneiro 2 Ensino médio completo Auxiliar técnico de refrigeração 4 Ensino médio completo Biomédico 1 Ensino superior completo Borracheiro 1 Não exigida Conferente de carga e descarga 3 Ensino médio completo Consultor de vendas 1 Ensino médio completo Eletricista de instalações 8 Ensino médio completo Eletricista de manutenção eletroeletrônica 2 Ensino médio completo Eletricista de manutenção em geral 8 Ensino médio completo Eletricista 6 Ensino fundamental completo Empacotador, a mão 1 Ensino médio completo Engenheiro químico 1 Ensino superior completo Estoquista 1 Ensino médio completo Farmacêutico+ 1 Ensino superior completo Instalador de som e acessórios de veículos 1 Não exigida Leiturista 17 Ensino médio completo Marceneiro 2 Ensino médio completo Mecânico de automóvel 1 Não exigida Mecânico de manutenção de máquinas de construção e terraplenagem 1 Ensino fundamental completo Mecânico eletricista de automóveis 1 Ensino medio completo Mensageiro 1 Ensino fundamental completo Motorista carreteiro 2 Ensino médio completo Motorista carreteiro 2 Ensino fundamental completo Motorista de caminhão 1 Ensino médio completo Motorista entregador 3 Ensino médio completo Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações 1 Não exigida Operador de escavadeira 2 Ensino fundamental completo Operador de painel de controle 1 Ensino médio completo Operador de retro-escavadeir 1 Ensino fundamental completo Operador de rolo compactador 1 Ensino fundamental completo REPOSITOR – EM supermercados(exclusiva pcd ou reabilitados do inss) 1 Ensino fundamental completo Técnico de manutenção eletrônica 1 Curso técnico profissionalizante Técnico de refrigeração (instalação) 3 Ensino médio completo Torneiro mecânico 1 Curso técnico profissionalizante Trabalhador volante da agricultura 2 Não exigida

SINE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho. A execução das ações no âmbito do Sine ocorre mediante a celebração de Convênios Plurianuais do SINE (CPSINE) com as Unidades da Federação, municípios com mais de 200 mil habitantes, e entidades privadas sem fins lucrativos.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente, via agendamento, no Sine Municipal de Uberaba, no horário das 08:00hs às 17:00hs, portando os seguintes documentos: RG – CPF – CNH e Carteira de Trabalho, ou enviar e-mail para [email protected], informando o nome da vaga desejada, número do PIS, foto do registro na carteira de trabalho e anexar currículo.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Sine Uberaba – MG