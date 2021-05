SINE de Veranópolis – RS oferece vagas de Emprego; veja os cargos

No estado do Rio Grande do Sul, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Veranópolis divulgou a abertura de novas vagas de emprego em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades abaixo:

CARGOS VAGAS Auxiliar administrativo/ financeiro 1 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de expedição 1 Auxiliar de depósito 1 Auxiliar de fundição 1 Auxiliar de loja 1 Auxiliar de manutenção predial 1 Auxiliar de marceneiro/ marceneiro 1 Auxiliar de produção 5 Auxiliar geral/ aux. montagem de móveis 1 Auxiliar instalador de redes de internet 1 Auxiliar mecânico de ar condicionado 1 Caldeireiro 1 Costureira de confecções 1 Cozinheiro industrial 1 Designer gráfico 1 Eletricista Industrial 1 Encanador 1 Mecânico de manutenção industrial 1 Montagem e mecânica básica para veículos 1 Operador de caldeira 1 Operador de coladeira de alta frequência 1 Operador de linha de montagem 1 Operador de máquina finger 1 Operador de máquina de usinagem de madeira 2 Operador de moldureira 1 Operador de plaina 4 faces 1 Operador de rompedor 1 Operador de serra (móveis) 1 Operador de Torno CNC 2 Pintor industrial 1 Pizzaiolo 1 Serviços gerais 1 Soldador montador/ soldador TIG e eletrodo 2 Soldador 2 Vendedor externo (bebidas) 1 Vendedor de publicidade 1 Vendedor no comércio 1 Vidraceiro/instalador de vidros 1

SINE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho. A execução das ações no âmbito do Sine ocorre mediante a celebração de Convênios Plurianuais do SINE (CPSINE) com as Unidades da Federação, municípios com mais de 200 mil habitantes, e entidades privadas sem fins lucrativos.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever via endereço eletrônico maisemprego.mte.gov.br ou ligue (54) 3441-7921 ou (54) 9 9680-3889. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Veranópolis – RS