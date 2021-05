Os serviços de streaming não estão reduzidos aos principais concorrentes pagos do setor, como Netflix e Amazon Prime Video.

Existem opções no Brasil de transmissão gratuitas de filmes e séries dos mais diferentes gêneros, incluindo produções nacionais. A seguir, selecionamos alguns deles, levando em conta a facilidade de acesso e o catálogo disponível.

Sites para assistir filmes e séries de graça

Dificilmente você vai encontrar nessas plataformas os filmes mais aguardados de 2021 ou o Snyder Cut de Liga da Justiça, por exemplo. Entretanto, o diferencial deles é justamente esse: fugir do tradicional e oferecer produções independentes, alternativas e que podem fugir da seleção criteriosa do circuito tradicional de entretenimento.

Netmovies

Um dos primeiros serviços de aluguel de mídias físicas via motoboy do Brasil, o Netmovies se reinventou na era digital e agora é uma plataforma de streaming sem custos.

A página principal do Netmovies.Fonte: Netmovies

Recentemente, ela passou a hospedar produções completas dentro do seu canal no YouTube de forma totalmente gratuita, além de contar com um site oficial e aplicativos mobile. O acervo envolve filmes clássicos e produções de todos os gêneros que acabam ignoradas por outras plataformas.

Pluto.TV

O Pluto.TV é uma das opções mais completas em termos de variedade para quem busca um streaming gratuito.

Pluto.TVFonte: Pluto.TV

A plataforma conta com uma alta diversidade de canais com exibição de filmes, programas de TV, tokusatsus, animes e séries. O acervo envolve clássicos e produções mais recentes e uma divisão que separa a programação em conteúdo tanto ao vivo (com programação definida e que precisa ser consultada por um guia no site) quanto on demand, no formato mais tradicional de streaming.

Vix Cine e TV

O Vix pode ser assistido no site da plataforma, pelos aplicativos para dispositivos móveis ou então em transmissão direto para o televisor via acessórios como o Chromecast.

A página principal do Vix.Fonte: Vix

Ele tem a programação dividida por canais, que vão desde gêneros de filmes e programas de TV até novelas latinas.

Libreflix

Como o próprio nome já sugere, o Libreflix é não apenas gratuito, mas focado na distribuição e na cultura do código aberto. Esse serviço aberto só tem produções de exibição livre, com muitos materiais nacionais e independentes de todos os formatos. Há até categorias especiais que você não encontra em outros sites, como Veganismo e Feminismo.

Libreflix.Fonte: Libreflix

Para os fãs de tecnologia, há produções sobre o assunto bastante interessantes, como “The Code”, sobre a história do GNU/Linux, e “O Menino da Internet”, sobre a vida do ativista Aaron Swartz.

LGBTFlix

O LGBTFLIX é uma uma galeria gratuita de produções brasileiras de temática LGBT+, com foco em curta-metragens. A ideia do projeto é concentrar materiais que já estavam disponíveis em outros serviços de vídeo. Ele faz parte do movimento #VoteLGBT, um coletivo que luta pelo crescimento da representatividade de gênero no legislativo nacional.

A página inicial do projeto.Fonte: LGBTFlix

Ao todo, são mais de 250 opções dirigidas por cineastas LGBT+ ou que tratam do tema. Elas são divididas pelo assunto abordado ou categorias que incluem família, raça, gênero, sexo e religião.

Crunchyroll

De toda a lista, a Crunchyroll é talvez o mais conhecido serviço gratuito de transmissão de conteúdo, já presente no Brasil há alguns anos.

A página inicial da Crunchyroll.Fonte: Crunchyroll

Ele é focado em streaming de vídeo de animes e dramas de origem asiática, contando com um catálogo bastante vasto e com transmissões simultâneas de lançamentos. Apesar de ter uma assinatura paga, a plataforma também oferece um plano gratuito com propagandas e sem transmissões em alta definição.

Afroflix

A Afroflix é uma plataforma colaborativa e brasileira que traz conteúdos audiovisuais com um diferencial: em todas as produções do catálogo, ao menos uma área é comandada por uma pessoa negra — seja direção, roteiro, produção ou protagonismo na atuação.

Afroflix.Fonte: Afroflix

O catálogo é composto por documentários, filmes de ficção, programas, videoclipes, vlogs e séries, incluindo conteúdos originais. Por meio de um formulário, você ainda pode indicar produções que podem integrar o acervo.

SPCine Play

O SPCinePlay é uma plataforma pública, que abriga diversos festivais de cinema digitais organizados por instituições de São Paulo. Especialmente em tempos de pandemia, isso significa que ela é utilizada para hospedar longas-metragens de ficção, documentários e curtas em exibição por tempo limitado — e, na maioria, gratuitos.

Parte do acervo fixo do SPCineplay.Fonte: SPCineplay

A plataforma funciona ainda a partir de uma parceria com o Looke, bastando uma conta no serviço para começar a assistir. Além do catálogo rotativo, há ainda vários clássicos do cinema nacional, incluindo a filmografia principal de José Mojica Marins, o Zé do Caixão, e o premiado diretor Hector Babenco.

Plex

O Plex é um tradicional aplicativo de transmissão de vídeo de um dispositivo para outro, permitindo a organização de sua coleção de arquivos de vídeo. Entretanto, ele possui também o serviço de TV ao vivo com mais de 130 canais e programação on demand de filmes e séries.

O Plex.Fonte: Plex

Apesar do menu de configurações e até de alguns títulos estarem traduzidos para o português, a maior parte do conteúdo da plataforma não oferece opção de dublagem ou ao menos legendas em nosso idioma.