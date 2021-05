Sombra e Ossos: 7 séries parecidas para quem quer se aventurar

Na semana passada, os oito primeiros episódios da série Sombra e Ossos (Shadow and Bone, no original) ficaram disponíveis na Netflix. A produção, que é baseada nos romances da escritora Leigh Bardugo, cativou os espectadores com todos os seus personagens e construção de um novo universo fantástico.

Quem já conferiu a 1ª temporada pode estar precisando de novas aventuras. Portanto, nesta lista, confira 7 séries parecidas com Sombra e Ossos!

7. O Irregulares de Baker Street

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Lançada pela Netflix em março de 2021, essa série tem também diversos elementos presentes na narrativa de Sombra e Ossos, como a lealdade, a perda de tudo o que se conhece e uma sensação de destruição iminente.

A produção segue um grupo de crianças que precisam ajudar o famoso Sherlock Holmes (Henry Lloyd-Hughes) e seu parceiro Watson (Royce Pierreson) a investigar diversos eventos estranhos. No entanto, talvez aqueles que gostem muito do detetive podem se decepcionar com a nova faceta que é desenvolvida em torno dele.

6. Cursed – A Lenda do Lago

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Outra série que também faz parte do catálogo da Netflix é Cursed – A Lenda do Lago. Protagonizada por Katherine Langford, a narrativa apresenta uma nova versão para as lendas arturianas, sob o ponto de vista de Nimue, que ao perder sua mãe, se envolve com o mercenário Arthur (Devon Terrell).

Os dois partem em uma jornada para entregar uma espada ancestral para o poderoso Merlin (Gustaf Skarsgård). Todos os episódios estão carregados de magia e fantasia, além de um clima misterioso que vai fornecendo mecanismos para a construção de enigmas interessantíssimos.

5. Fate: A Saga Winx

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Se você gostou muito de Sombra e Ossos, não pode deixar de assistir a Fate: A Saga Winx, tendo em vista que a construção dos universos fantásticos têm essências muito similares.

Essa série é ambientada em Alfea College, uma escola de magia na qual fadas e outros seres mágicos são treinados para proteger seus reinos das diversas forças do mal. Com personagens cativantes e situações curiosas, a produção caiu no gosto do público e todos já estão ansiosos para a 2ª temporada.

4. Fronteiras do Universo (His Dark Materials)

(HBO/Reprodução)Fonte: HBO

Baseada na trilogia homônima do escritor britânico Philip Pullman, His Dark Materials chega para dar aos fãs dos livros originais uma nova possibilidade narrativa para seus personagens favoritos. Com muitas aventuras, personagens dúbios e tramas intrigantes, não há limite para a fantasia na produção.

A trama segue uma jovem órfã chamada Lyra (Dafne Keen), que se divide entre diversos mundos paralelos para conseguir libertar sua região das garras daqueles que reprimem os laços de todos que têm afinidades com magia, além de separá-los de seus demônios internos.

3. A Discovery of Witches

(Sky One/Reprodução)Fonte: Sky One

Outra narrativa que também impressionou leitores do mundo todo e foi adaptada posteriormente é A Discovery of Witches. A premissa trata de uma certa rivalidade histórica entre vampiros e bruxos. Nela, os espectadores conhecem a pesquisadora Diana Bishop (Teresa Palmer), que, em um determinado dia, encontra um manuscrito enfeitiçado em uma biblioteca de Oxford.

Dessa forma, ela passa a investigar todos os mistérios que envolvem esse perigoso artefato que tem em mãos, além de se envolver com Matthew Clairmont (Matthew Goode), um vampiro.

2. Stranger Things

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Desde que foi lançada em 2016, o público se envolveu muito com os personagens e mistérios de Stranger Things. Muitos foram os fatores que contribuíram para o sucesso e, certamente, um deles foi a época em que a história se passa; todos estavam ávidos para se lembrar de tudo dos anos 1980.

Contudo, se você gosta de ficção científica, fantasia, mistérios assombrosos e ainda não viu essa série da Netflix, não sabe o que está perdendo! Na cidade de Hawkins, jovens se unem para desvendar alguns segredos paranormais que ocorrem na região.

1. Game of Thrones

(HBO/Reprodução)Fonte: HBO

Mesmo com tantas controvérsias em seu desenvolvimento, não se pode negar que Game of Thrones foi um grande fenômeno televisivo. Lançada pela HBO em 2011, a saga é baseada diretamente na obra do escritor George R.R. Martin. Em Westeros, há muitas articulações políticas para que os personagens consigam chegar ao trono.

São mentiras contadas ao longo dos anos, descobertas imprevisíveis e dramas profundos, além de ação desenfreada, fantasia e experiências sensoriais. Existem muitas famílias vivendo neste imenso reino e, dessa forma, é preciso estar atento a todos os episódios para não perder nenhum detalhe.