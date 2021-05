Sóter, lateral-direito que foi assassinado



Jogador passou pelo Guarani em 1982

Publicado em 18/05/2021

por ARIOVALDO IZAC – –

Lateral-direito Sóter passou pelo Guarani em 1982, após desempenho tido como satisfatório no São José (SP).

Em Campinas não conseguiu se firmar como titular, mas deu a volta por cima no Athetico Paranaense, ocasião em que desabafou pela forma com que foi preterido no Guarani.

Sóter foi assinado anos depois.

Ouça a história dele no meu relato, em gravação já exibida na Rádio Brasil Campinas