SpaceX é processada por família após acidente fatal em Boca Chica

A empresa aeroespacial SpaceX está sendo processada por uma família da comunidade de Boca Chica, nos EUA, que pleiteia na justiça uma indenização de US$ 20 milhões, o equivalente a R$ 107 milhões em conversão direta. Os reclamantes alegam que, em um acidente envolvendo a Dogleg Park LLC, subsidiária da empresa de Elon Musk, um membro da família morreu e os outros quatro tiveram lesões na coluna e nas pernas.

Os Venegas estavam acampados perto da praia, quando uma elevação da maré os obrigou a sair às pressas por volta das 4h da madrugada do dia 7 de junho. Enquanto dirigiam pela Texas 4, uma estrada de mão dupla, o veículo em que estavam colidiu com um caminhão de 18 rodas da Dogleg que estava manobrando na pista para entrar nas instalações da StarX, porém com todas as luzes apagadas.

O patriarca Carlos Venegas morreu na hora de traumatismo craniano. Sua esposa Lucinne e seus filhos menores são os demandantes no caso. A petição indica que não foi possível ao condutor enxergar o caminhão no escuro “sem qualquer sinalização reflexiva, iluminação de qualquer tipo ou marcadores de advertência”.

O que diz a SpaceX?

Fonte: Engenharia360/ReproduçãoFonte: Engenharia360/Reprodução

A SpaceX respondeu ao jornal San Antonio Express News em 16 de abril e negou as acusações, afirmando que a família foi a única responsável pelo acidente, por colidir com o veículo parado. O advogado da família disse ao periódico que “a morte sem sentido do sr. Venegas poderia ter sido evitada se [a SpaceX] tivesse tomado medidas específicas para garantir que as entregas ocorressem com segurança”.

De acordo com o jornal local, a controvérsia ilustra o lado negativo do impacto da construção da base da SpaceX na tranquila Boca Chica, uma aldeia que não pertence oficialmente a nenhum município. No mês passado, Musk afirmou estar fazendo gestões às autoridades para viabilizar a transformação da comunidade isolada em uma cidade autônoma com o nome de Starbase.