Sport acerta com André, campeão da Libertadores pelo Santos

Brasileiro

Time do Brasileirão acerta com campeão da Libertadores pelo Santos



O centroavante firmou contrato até o fim da Copa do Nordeste de 2022

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Recife, PE, 20 (AFI) – O atacante André está de volta ao Sport! Maior artilheiro do clube em uma única edição do Campeonato Brasileiro, com 16 gols marcados, em 2017 (foi vice-artilheiro da competição daquele ano), o centroavante firmou contrato até o fim da Copa do Nordeste de 2022.

Em duas passagens no Leão o jogador carioca atuou em 107 partidas e balançou as redes 43 vezes. Era um dos grandes protagonistas na melhor campanha do Clube na Série A de pontos corridos, em 2015, e conquistou o Campeonato Pernambucano de 2017.

André manda recado pra torcida do Leão

Prestes a disputar mais um Brasileirão com a camisa rubro-negra, o atleta pode continuar fazendo história no Leão, já que é o terceiro com mais gols marcados pela agremiação centenária na elite do futebol nacional, com 29 tentos.

André, à esquerda, nos tempos de Santos

VOLTOU!

“A gente está muito feliz com o retorno de André. É um jogador que ama o Clube, abdicou de outras propostas para vir, acreditou no nosso projeto como outros atletas. Isso mostra o quanto nós estamos trabalhando da forma correta para trazer jogadores que a torcida tanto quer.

É um artilheiro já consagrado e quem vem com uma motivação alta para fazer uma campanha ainda melhor que as das outras oportunidades”, exaltou o diretor de futebol Chico Guerra.