Sport anuncia a contratação de Paulinho Moccelin, ex-Chapecoense

Pernambucano

Pernambucano: Sport anuncia a contratação de ex-atacante da Chapecoense



O jogador de 27 anos chega com contrato até o final de 2021 e já está no CT, onde realizou as protocolares avaliações físicas

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Recife, PE, 17 (AFI) – O atacante Paulinho Moccelin é o novo reforço do Sport para a disputa do Campeonato Brasileiro. O jogador de 27 anos chega com contrato até o final de 2021 e já está no CT, onde realizou as protocolares avaliações físicas e médicas antes de assinar o contrato.

Apesar de ser ligado ao Londrina, clube paranaense que o emprestou ao Leão, o último clube que o atleta defendeu foi a Chapecoense, sendo um dos destaques da equipe no título da Série B do ano passado.

Paulinho Moccelin é o novo reforço do Sport

Natural de Guaporé, no Rio do Grande do Sul, Paulinho Moccelin vai reencontrar Umberto Louzer, técnico que esteve com ele uma parceria de sucesso em 2020. Revelado no Grêmio, ele já atuou por clubes como Fortaleza, Londrina, Coritiba, Cuiabá e Grêmio Novorizontino.

No ano passado, pela Chapecoense, o atacante participou de 41 jogos, 38 como titular e marcou sete gols.

PERNAMBUCANO

O Sport está focado na decisão do Campeonato Pernambucano. O duelo é contra o Náutico neste domingo, às 16h, no Aflitos. No jogo de ida, na Arena Pernambuco, as equipes ficaram no 1 a 1.