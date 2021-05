Brasileiro

Sport estreia diante do Internacional pressionado após vice Estadual



Time pernambucano não tem jogado bem e convive com a pressão da torcida

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Recife, PE, 28 (AFI) – O Sport vive dias turbulentos após o vice no Campeonato Pernambucano – perdeu para o arquirrival Náutico na decisão – e quer usar a estreia no Campeonato Brasileiro para amenizar a pressão da torcida. O primeiro duelo será já neste domingo contra o Internacional, às 20h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Não bastasse a cobrança por bons resultados, o técnico Umberto Louzer tem convivido com os desfalques no Sport. Para a partida no Sul do país, ele não contará com o zagueiro Iago Maidana e os atacantes Neílton e Everaldo, todos entregues ao departamento médico.

Louzer está pressionado após o vice no Campeonato Pernambucano

Isso sem contar os jogadores que já estavam vetados pelos médicos, caso do goleiro Carlos Eduardo, volante João Igor e o atacante Leandro Barcia, todos submetidos a cirurgias e que ainda não tem previsão de retorno aos gramados.

De todas as baixas, a mais sentida é a de Neílton, que foi o jogador que mais atuou como titular na temporada pelo Sport. Louzer tem a disposição os atacantes Paulinho Moccelin ou Marquinhos, ambos com características de velocidade.

Quem foi apresentado nesta semana e pode aparecer de surpresa entre os titulares é André. O jogador já participou dos últimos treinamentos e deve viajar com o elenco, só que devendo ficar apenas como opção no banco de reservas.

O provável Sport que enfrentará o Internacional no domingo é: Mailson; Patric, Rafael Thyere, Sabino, Sander; Marcão, Júnior Tavares e Thiago Neves; Toró, Paulinho Moccelin (Marquinhos) e Mikael (André).