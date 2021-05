Sport recebe proposta do futebol coreano por Mikael; empréstimo de R$ 2,5 milhões não agrada o Leão

O Sport segue recebendo sondagens e propostas pelo atacante Mikael. Destaque ofensivo e cria da base do Leão, o atleta teve um bom empréstimo ao Confiança na temporada passada e voltou com moral para a Ilha do Retiro. Foram 7 gols marcados em 18 jogos em 2020 com a camisa do clube sergipano.

Em março, o jovem de 21 anos renovou seu contrato na Ilha do Retiro até dezembro de 2023. Um clube da segunda divisão da Alemanha chegou a consultar o staff de Mikael em janeiro, porém a tratativa não avançou. O portal “SportNet“, que cobre o Leão, informa que o Red Bull Bragantino e um clube do exterior teriam interesse em comprar Mikael. Sua multa gira em torno dos 10 milhões de euros (R$ 67,3 milhões na cotação atual).

Mas dessa vez o futebol da Coreia do Sul está de olho no jogador. Segundo a informação do jornalista Antonio Gabriel em seu Twitter, o Sport rejeitou uma proposta de R$ 2,5 milhões do futebol coreano por Mikael. A equipe asiática não teve o seu nome revelada, mas gostaria de ter o atleta por empréstimo.

Foto: site oficial do Sport



Logo após o período, o jogador seria comprado em definitivo por um valor ainda desconhecido, mas o Leão recusou a proposta segundo o empresário de Mikael, Fabrício Souza. Na atual temporada, foram seis gols marcados em 15 jogos, sendo quatro no Pernambucano e um na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, cada.

A briga do jogador dentro do elenco é com o centroavante Santiago Tréllez pela condição de titular da referência do ataque do técnico Umberto Louzer.