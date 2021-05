SPOT Pessoas e Resultados abre empregos para Assistente Financeiro

A SPOT Pessoas e Resultados abre empregos em Brasília. São três vagas disponíveis para Assistente Financeiro. A empresa está à procura de candidatos que tenham experiência com rotinas financeiras de grande volume e que estejam cursando ou já tenham cursado o Ensino Superior nos cursos de Administração, Economia, Matemática, Engenharias, Estatística ou Contabilidade. Confira as informações para se candidatar às vagas!

SPOT Pessoas e Resultados abre empregos em Brasília

São três vagas abertas em Brasília para a função de Assistente Financeiro. Os requisitos para as vagas são ter cursado ou estar cursando Ensino Superior em Administração, Economia, Matemática, Engenharias, Estatística ou Contabilidade. Além disso, é preciso ter experiência em rotinas financeiras de grande volume, conhecimento de Excel nível intermediário e ter conhecimento em sistemas bancários.

Será considerado diferencial ter atuado anteriormente no comércio varejista com diferentes contas bancárias. As atividades a serem desenvolvidas são a realização do recebimento e do processamento de contas a pagar, organização dos documentos empresariais, separação de guias e notas fiscais, arquivar comprovantes, fazer conciliação bancária, emitir notas e fazer relatórios de despesas. A faixa de salário é compatível com o mercado e os benefícios oferecidos são:

Assistência Médica e Odontológica;

Vale Transporte;

Vale Refeição;

Participação nos Lucros.

Como se inscrever

Os interessados nas vagas devem acessar a página de participação considerando os requisitos e as informações para participar do Processo Seletivo da empresa!

