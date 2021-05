Startup abre 100 vagas de emprego para diversas áreas; saiba como se candidatar

A startup catarinense que atua com soluções de atendimento ao cliente, Movidesk, está com 100 vagas de emprego abertas para todos os estados do país. As oportunidades são para trabalhar na áreas de Engenharia, Sucesso do Cliente, Produto, People (Recursos Humanos), Vendas, entre outros. Os interessados deverão se inscrever através do site e cadastrar o currículo.