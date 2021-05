‘Staycation’: dicas de como escapar da rotina sem sair de Salvador e se manter seguro

O resort oferece opções de café da manhã, meia pensão ou pensão completa inclusa na tarifa, com refeições servidas em estilo buffet ou à la carte no Restaurante Tropical.

Do mesmo grupo, o Catussaba Suítes tem acesso à toda área de lazer do resort. Também oferece opções de café da manhã, meia pensão ou pensão completa inclusa na tarifa.

Foto: Reprodução / Zarpo

O Hotel Bahia do Sol é hospedagem completa na capital baiana. Sua localização é privilegiada, no Corredor da Vitória, a cerca de 3 km do Pelourinho e a menos de 2 km da Praia do Porto da Barra.