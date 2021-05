STONE COMPANY tem 370 novas vagas de emprego pelo país

Stone Company está divulgando diversas vagas de empregos disponíveis em TODO O PAÍS. São 370 oportunidades para o cargo de Agente Consultor Comercial Externo com diversos benefícios. Veja, a seguir, todas as informações sobre as vagas e como se candidatar!

Stone Company tem vagas para Consultor Comercial Externo

A Stone Company anunciou, aproximadamente, 370 oportunidades de empregos disponíveis para a função de Consultor Comercial Externo em todo o Brasil. Ainda, a empresa oferece aos colaboradores, além do salário de acordo com o mercado de trabalho, os seguintes benefícios:

Assistência médica;

Assistência Odontológica;

Vale Alimentação;

Auxílio academia;

Auxílio Combustível;

Auxílio Creche;

Participação de lucro;

Programa de Remuneração Variável;

Seguro de Vida.

Os contratados terão como trabalho a ser exercido na empresa, proporcionar soluções financeiras aos lojistas do país. Portanto, terão que ir diariamente nas lojas e apresentar aos donos uma versão empreendedora de como melhorar o seu negócio.

Além disso, os funcionários do cargo de Consultor Comercial Externo terão todos os dias reuniões matinais, onde o grupo traça as visitas e as metas proporcionadas para cada um.

Como se inscrever

Para se inscrever a uma das vagas disponíveis em todo o Brasil, os interessados devem acessar o site de participação, considerando todas as informações sobre as oportunidades.

A Stone Company é uma empresa brasileira do meio de pagamentos. Além disso, está no mercado desde 2014, presente em todo o Brasil.

