BRASILEIRO SUB-17: Fluminense, Santos, Atlético-GO, Inter e Cruzeiro vencem no sábado



Equipes venceram seus jogos, na tarde deste sábado, pela quarta rodada da competição

Publicado em 29/05/2021

por Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Rio de Janeiro, RJ, 29 (AFI) – Mais cinco jogos movimentaram a quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17, na tarde deste sábado (29). E, ao apito final, Atlético-GO, Cruzeiro, Fluminense, Santos e Internacional saíram de campo com mais três pontos na tabela. Confira os detalhes das partidas:

Foto: Lucas Merçon / Fluminense

Grupo A

Grêmio 1 x 2 Atlético-GO

Em Eldorado do Sul, a partida parecia se encaminhar para o intervalo com o placar zerado. Até que, aos 39 minutos, Samuel Nunes aproveitou uma sobra dentro da área, após cobrança de lateral, e bateu com estilo para colocar o Atlético na frente. Depois das conversas nos vestiários, o Tricolor chegou ao empate com Kauan, que bateu pênalti com categoria, aos 16 minutos. Mas, já na marca dos 36 minutos, Jean fez bela jogada para o Dragão, o goleiro gremista defendeu e no rebote Samuel marcou seu segundo gol no jogo e garantiu o triunfo dos visitantes.

Com a primeira vitória na competição, o Dragão soma agora quatro pontos e ocupa a sexta colocação. Já o Tricolor tem três pontos e aparece na oitava posição.

Cruzeiro 3 x 1 Botafogo

Mandante da partida, o Cruzeiro fez o dever de casa em BH. O primeiro gol da equipe mineira saiu aos 28 minutos do primeiro tempo, quando Vitor Roque recuperou a bola já no campo ofensivo, invadiu a área e bateu direto para o fundo das redes. Ainda antes do intervalo, a Raposa ampliou a contagem com Jhosefer, que aproveitou rebote dentro da área após cobrança de falta de Nakamura. No segundo tempo, o Glorioso diminuiu o prejuízo, na marca dos 20 minutos, em cobrança de pênalti de Kauê. Mas, aos 28, Vitão freou a reação alvinegra marcando o terceiro dos mineiros: 3 a 1.

O resultado deixa o Cruzeiro com sete pontos e na quarta posição. Enquanto o Botafogo segue na lanterna, com apenas um ponto.

Grupo B

Fluminense 4 x 0 Sport

Nas Laranjeiras, o Tricolor inaugurou o marcador logo aos cinco minutos depois que João Lourenço deixou Samuca na boa para balançar as redes. Já nos acréscimos da primeira etapa, o camisa 9 da equipe carioca trocou de função e deu ótima assistência para Agner fazer 2 a 0. Depois do intervalo, o Fluminense novamente precisou de apenas cinco minutos para anotar o terceiro. Dessa vez, Kayki foi quem guardou para o time da casa, após cobrança de escanteio. E não parou por aí. Na marca dos 11 minutos, Samuca aproveitou rebote dentro da área para ampliar ainda mais a vantagem tricolor e dar número finais ao duelo.

Com a goleada, o Tricolor carioca segue sem perder na competição e pulou para vice-liderança do grupo, com oito pontos somados. Já o Leão aparece na nona posição, com três pontos.

Santos 3 x 2 Atlético-MG

Enquanto isso, no CT Rei Pelé foram os visitantes que largaram na frente. Aos cinco, Yan abriu a contagem em cobrança de pênalti, e, aos 12, o camisa 10 atleticano apareceu livre dentro da área para ampliar o marcador. Correndo atrás do prejuízo, o Santos chegou ao primeiro com Alison, na marca dos 18 minutos. O empate do time da casa veio ainda antes do intervalo. Aos 41, Marcelo Gonçalves aproveitou cruzamento na área e testou firme para o fundo das redes. Já no segundo tempo, o Peixe virou o marcador e assegurou a vitória, aos 37 minutos, em penalidade cobrada pelo camisa 5 Hyan.

A vitória de virada deixa o Santos com seis pontos e na quinta colocação. Enquanto o Galo tem sete pontos e ocupa o terceiro lugar.

Fortaleza 0 x 1 Internacional



As equipes protagonizaram um primeiro tempo sem gols no CT Ribamar Bezerra. Mas, depois das conversas nos vestiários, o Colorado tratou de tirar o zero do placar e marcou o único gol da partida em belo arremate de Leonardo, aos 11 minutos.

Com o triunfo fora de casa, a equipe gaúcha chegou aos sete pontos e aparece na quarta posição. Já o Tricolor é o oitavo colocado, com três pontos.