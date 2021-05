Brasileiro

BRASILEIRO SUB-17: Palmeiras e Athletico atropelam adversários na quarta rodada



Verdão fez 5 a 1 sobre o Ceará fora de casa; Furacão bateu a Chapecoense por 5 a 0 em Curitiba

Publicado em 28/05/2021

por Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

São Paulo, SP, 28 (AFI) – Duas goleadas agitaram a sexta-feira (28) pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Em Curitiba, no CAT do Caju, o Athletico não tomou conhecimento da Chapecoense, aplicou um sonoro 5 a 0 para se manter invicto e com 100% de aproveitamento na competição. Quem também fez bonito foi o Palmeiras, que aprontou para cima do Ceará fora de casa, triunfando por 5 a 1 na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE).

Athletico 5 x 0 Chapecoense



Buscando permanecer na liderança isolada do Grupo B, o Furacão foi soberano diante da Chapecoense na etapa inicial, no CAT Caju. Sem dar chance ao rival em Curitiba, o Rubro-Negro abriu 4 a 0 antes mesmo do intervalo.

Foto: Fabio Wosniak / Athletico-PR

O primeiro aconteceu assim: logo aos oito minutos, a bola foi cruzada na área, Ataíde acertou o cabeceio na pequena área e abriu o placar. Depois, aos 25, após lançamento do meio-campo, Emersonn entrou livre a área e bateu na gaveta: 2 a 0.

Sem parar de pressionar, o Furacão chegou ao terceiro gol na marca dos 38 minutos: depois de outra bola alçada na área, Athyrson acertou o cabeceio e contou com desvio no zagueiro da Chape para anotar o terceiro do jogo.

Passados dois minutos e nasceu o quarto gol. Em novo passe em profundidade no meio da defesa catarinense, Marcos Vinicius ficou cara a cara com o goleiro e chutou para fazer 4 a 0. Logo após a volta do intervalo, aos cinco minutos, Emersonn levantou na área, Ataíde subiu sozinho e fez o quinto gol do Furacão para fechar a conta.

O Rubro-Negro venceu a quarta consecutiva no Brasileiro Sub-17, mantendo-se na liderança no Grupo B, com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Já a Chape, por outro lado, amarga a última colocação, ainda sem conseguir pontuar.

Ceará 1 x 5 Palmeiras

Jogo equilibrado no primeiro tempo na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE). O Verdão abriu logo dois gols de vantagem, mas o Ceará foi pra cima e conseguiu diminuir antes mesmo do intervalo.

Logo aos sete minutos, Allan recebeu passe em profundidade, invadiu a área e chutou sem chances para o goleiro Kauã. Na sequência, aos 12, Kauan Silva dominou na entrada da área, limpou a marcação e chutou no cantinho para ampliar a vantagem alviverde.

Até que, aos 20 minutos, o Vozão teve um pênalti a seu favor. Mas David foi para a cobrança e mandou na trave direita do Verdão. Mas aí veio o minuto 42, e com ele o primeiro gol do Ceará: Caio Rafael cobrou falta cruzada na área, Matheus Quadrado subiu no segundo pau, cabeceou com força e fez o 2 a 1.

Já no segundo tempo, aos nove, Kauan Silva fez jogada individual pela esquerda, invadiu a área e chutou para anotar o terceiro gol do Palmeiras na partida. E o time paulista não parou por aí. Logo em seguida, na marca dos 17, Kauan Silva cruzou da linha de fundo, a bola pegou no zagueiro da Chape e morreu dentro das redes: 4 a 1.

Para encerrar, na marca dos 46, Kauan Silva, de novo, lançou para Evandro, que dominou e, da entrada da área, chutou sem chances para o goleiro do Vozão. Foi o gol que encerrou a goleada palmeirense fora de casa. O triunfo coloca o Palmeiras de volta na vice-liderança no Grupo A, agora com nove pontos em quatro partidas. Já o Vozão aparece em oitavo, com três somados.