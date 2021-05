Sul-Americana

SUL-AMERICANA: Atlético-GO ‘empaca’ e Furacão encaminha classificação



Enquanto o time goiano se complicou em casa, os paranaenses ficaram próximos de vaga na próxima fase

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – Seis jogos movimentaram a penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira. Enquanto o Atlético-GO tropeçou novamente em casa e se complicou, o Athletico-PR fez o dever de casa em Curitiba e encaminhou sua classificação. O PLACAR FI acompanhou TUDO em TEMPO REAL.

FURACÃO NA PONTA

Com uma boa campanha, o Athletico-PR recebeu o Melgar (PER) e venceu por 1 a 0 na Arena da Baixada, em Curitiba. O único gol da partida foi marcado por Renato Kayser no final do primeiro tempo.

Com o resultado, o time paranaense lidera o Grupo D com 12 pontos e está a um empate da classificação. O Melgar (PER) ficou em segundo com nove pontos.

DRAGÃO EMPATA

Mais cedo, o Atlético-GO bem que tentou, mas não saiu de um empate sem gols com o Libertar (PAR) no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. A igualdade complicou o time goiano, que segue em segundo lugar no Grupo F com nove pontos. Os paraguaios, mais próximos da classificação, aparecem em primeiro com dez.

Athletico-PR venceu por 1 a 0 com gol de Renato Kayser

OUTROS JOGOS

Nos outros jogos da noite, o Rosário Central (ARG) goleou o Huachipato (CHI) por 5 a 0, na Argentina, e assumiu a liderança do Grupo A com dez pontos. Os chilenos caíram para segundo com oito restando apenas uma rodada para o término desta primeira fase.

Pelo Grupo C, que conta com o Ceará, o Arsenal de Sarandí (ARG) venceu por 2 a 1 o Jorge Wilstermann (BOL) na Bolívia. Os argentinos assumiram a liderança provisória com oito pontos, mas podem ser ultrapassados pelo time cearense, segundo colocado com seis pontos e que jogará nesta quinta contra o Bolívar (BOL).

Ainda, o Aucas (EQU) venceu o Metropolitanos (VEN) por 3 a 0, no Equador (Grupo D); e o Emelec (EQU) derrotou o Deportes Tolima (COL) por 2 a 0, também no Equador (Grupo G).