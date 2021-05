Sul-Americana

SUL-AMERICANA: Bahia depende de milagre para se classificar para a próxima fase



Tricolor precisa vencer o Montevideo City Torque, em Pituaçu, e torcer para o Independiente perder na Argentina para o Guabirá

Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 26 (AFI) – Nesta noite de quinta-feira, seis jogos abrem a sexta e última rodada da Copa Sul-Americana. Destaque para o confronto do Bahia contra o Montevideo City Torque, às 19h15, no estádio de Pituaçu. O Tricolor deve ganhar a partida e torcer para uma derrota do Independiente para se classificar para a próxima fase.

O Rei de copas entra em campo no mesmo horário do brasileiro, contra o Club Deportivo Guabirá, que é o lanterna do grupo e não venceu nenhum dos seus cinco jogos, o confronto será na Argentina no estádio Libertadores de América.

Bahia empatou com o Montevideo City na primeira fase – Foto: Divulgação / Bahia

OS JOGOS MAIS TARDE



Além dos dois decisivos duelos mais cedo, os outros quatro jogos serão todos às 21h30.

O já eliminado Corinthians, entra em campo contra o River Plate Assunción, na Neo Química Arena. Os paraguaios são segundo lugar no grupo com dez pontos e ainda têm uma chance de classificarem, precisam ganhar a partida e torcer para um derrota do líder Peñarol.

Peñarol que enfrenta o lanterna que perdeu todos os jogos, Sport Huancayo, no estádio Monumental U. Um empate já o suficiente para os uruguaios garantirem a classificação, já que chegariam aos 13 pontos, mesma pontuação que o River Plate pode chegar, mas possuem 12 gols de saldo a mais.

PRESSÃO PARA OS DOIS LADOS

O Rosário Central entra em campo para garantir sua classificação contra o 12 de octubre, em casa, no estádio Florencio Sola. Os argentinos são líderes de seu grupo com 10 pontos conquistados, dois a mais que o Huachipato, segundo colocado. Caso empate e o Huachipato vença, perderá a vaga para os chilenos, pois apesar de terem a mesma pontuação, o rival teria uma vitória a mais. Portanto, a vitória é fundamental para selar a classificação sem depender de outros resultados.

Ainda sonhando com a classificação, o Huachipato encara o lanterna San Lorenzo. O time conquistou oito pontos e precisa ganhar seu jogo para sonhar com a classificação, porém só a vitória não é o suficiente, os chilenos precisarão contar com um tropeço do Rosário Central para assumir a ponta pelo número de vitórias, ou na pontuação caso caso o Rosário perca seu jogo.