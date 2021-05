Sul-Americana

SUL-AMERICANA: Ceará ‘pipoca’, Furacão goleia e Grêmio empata



O Ceará dependia das próprias forças para avançar, mas perdeu para o lanterna na Bolívia e ficou de fora das oitavas de final

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 28 (AFI) – Mais três times entraram em campo na noite desta quinta-feira pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O destaque negativo ficou para o Ceará, que perdeu na Bolívia e acabou sendo eliminado. Já classificados, o Athletico-PR goleou em casa e o Grêmio empatou com o time Sub-21 no Equador.

Pelo Grupo C, o Ceará dependia de si para avançar às oitavas de final, mas perdeu para o Jorge Wilstermann (BOL) por 1 a 0, em Cochabamba, na Bolívia. Com o resultado, o time cearense ficou com nove pontos e caiu para o segundo lugar, já que o Arsenal (ARG) venceu o Bolívar (BOL) e assumiu a ponta com 11 pontos.

Ceará foi surpreendido na Bolívia e acabou sendo eliminado

FURACÃO GOLEIA

Quem não tropeçou e fez bonito na despedida de Lucho González foi o Athletico-PR, que goleou o Aucas (EQU) por 4 a 0 na Arena da Baixada, em Curitiba.

Christian, Abner Vinicius, Vitinho e Carlos Eduardo marcaram os gols que mantiveram o Furacão na liderança do Grupo D, só que com 15 pontos.

GREMIO COM SUB-21

Outro brasileiro em campo, o Grêmio escalou o time sub-21 e empatou com o La Equidad (COL) por 0 a 0 no estádio Bellavista, em Ambato, no Equador.

O time brasileiro já havia garantido a classificação com uma rodada de antecedência e até por isso viajou só com 15 jogadores e sem o técnico Tiago Nunes – auxiliar Thiago Gomes ficou à beira do gramado.

MAIS JOGOS

Ainda nesta quinta-feira jogaram: Arsenal de Sarandí (ARG) 3 x 1 Bolíviar (BOL) pelo Grupo C; Melgar (PER) 0 x 0 Metropolitanos (VEN) pelo Grupo D; e Lanús (ARG) 0 x 0 Aragua (VEN) pelo Grupo H.