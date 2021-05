SUL-AMERICANA: Corinthians cumpre tabela e Grêmio pode confirmar vaga

Sul-Americana

SUL-AMERICANA: Corinthians só cumpre tabela e Grêmio pode confirmar vaga



O Ceará também está na briga, mas tem confronto complicado, valendo liderança em seu grupo

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 19 (AFI) – A quinta e penúltima rodada da Copa Sul-Americana será finalizada nesta quinta-feira com mais seis jogos. Entre eles estão os brasileiros Grêmio, que pode confirmar sua classificação, o Ceará, que tem confronto direto pela liderança e o Corinthians, que já está eliminado e cumpre tabela.

GRÊMIO QUASE LÁ

Único 100%, o Grêmio está em situação muito confortável, com 12 pontos na liderança do Grupo H e seis de vantagem para o segundo colocado. Ou seja, precisa de apenas um empate diante do lanterna Aragua, da Venezuela, que perdeu todas até agora.

CEARÁ TEM BRIGA DURA

O Ceará também está na briga, mas tem confronto complicado. Recebe o Bolívar em confronto direto pela liderança.

Quem vencer, estará em primeiro lugar e dependerá apenas de si para avançar. Em caso de empate, a liderança ficará com o Arsenal de Sarandí.

CORINTHIANS SÓ CUMPRE TABELA

Já eliminado, o Corinthians, terceiro colocado do Grupo E, recebe o lanterna Sport Huancayo, do Peru, que ainda não pontuou e também está fora.

MAIS JOGOS

No Grupo A, o 12 de Octubre tenta manter as esperanças, mas precisa vencer o San Lorenzo. Mesma situação do Montevideo City Torque, que visita o Guabira no Grupo B. Newell’s Old Boys x Palestino completam a rodada no Grupo F.