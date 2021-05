Sul-Americana

SUL-AMERICANA: Grêmio avança, Ceará fica próximo e Corinthians goleia



Dos três brasileiros em campo, o único que entrou em campo já sem chances de classificação foi Corinthians

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 21 (AFI) – Outros três times brasileiros entraram em campo nesta quinta-feira à noite pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Mesmo com reservas, o Grêmio foi à Venezuela e carimbou vaga na próxima fase. Além disso, o Ceará fez o dever de casa e o Corinthians goleou na capital paulista.

Focado na final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio entrou em campo com reservas e goleou o Aragua (VEN) por 6 a 2, em Caracas, na Venezuela. Com o resultado, o time brasileiro segue na liderança do Grupo H, agora com 15 pontos e já classificado com uma rodada da antecedência. Os venezuelanos seguem em último sem pontuar.

Quem conquistou importante vitória foi o Ceará, que bateu o Bolívar (BOL) por 2 a 0 na Arena Castelão, em Fortaleza. O Ceará lidera o Grupo C com nove pontos ganhos, um ponto a mais que o Arsenal de Sarandí (ARG). O Bolívar (BOL) ficou com seis pontos e em terceiro lugar. O time alvinegro depende das próprias forças para seguir na disputa do campeonato.

Outro brasileiro em campo, mas já eliminado, o Corinthians não teve dificuldades para golear o Sport Huancayo (PER) por 5 a 0 na Neo Química Arena, em São Paulo. Com a vitória, os paulistas ficaram em terceiro lugar no Grupo E com sete pontos. O adversário, um dos piores times do campeonato, segue na lanterna da chave sem nenhum ponto.

Jovens conduziram o Grêmio à classificação antecipada na Venezuela

MAIS JOGOS

Ainda nesta quinta-feira, o San Lorenzo (ARG) venceu o 12 de Octubre (PAR) por 2 a 0, no Paraguai (Grupo A); o Montevideo City (URU) goleou o Guabirá (BOL) por 4 a 0, na Bolívia (Grupo B); o Newell’s Old Boys (ARG) passou pelo Palestino (CHI) por 3 a 1 na Argentina (Grupo F); e o Lanús (ARG) venceu o La Equiadad (COL) por 4 a 1, também na Argentina (Grupo H).