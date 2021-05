Sul-Americana

SUL-AMERICANA: RB Bragantino se classifica e Atlético-GO é eliminado



Enquanto o Red Bull Bragantino avançou em seu grupo, o Atlético-GO ficou de fora e viu o Libertad se classificar

Publicado em 25/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 25 (AFI) – Quatro jogos abriram nesta terça-feira a última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Destaque para a vitória heroica do Red Bull Bragantino na Colômbia e sua classificação às oitavas de final. Por outro lado, o Atlético-GO decepcionou e foi eliminado. O PLACAR FI acompanhou TODOS os resultados em TEMPO REAL.

Após um início promissor no campeonato, o Atlético-GO foi eliminado no Grupo F. Nesta terça-feira, o time goiano só empatou com o Newell’s Old Boys (ARG) por 1 a 1, no Coloso del Parque, em Rosario, na Argentina, e ficou em segundo lugar com dez pontos ganhos. Os argentinos, também eliminados, ficaram em terceiro com oito.

Quem se classificou como líder no grupo do Atlético-GO foi o Libertad (PAR), que levou susto, mas venceu o Palestino (CHI), de virada, por 2 a 1, em Roncagua, no Chile. Os paraguaios confirmaram a melhor campanha e ficaram em primeiro com 13 pontos conquistados. O Palestino (CHI) ficou em último com um ponto.

Time paulista venceu fora de casa e contou com tropeço do Emelec para avançar

Ao contrário do Atlético-GO, o Red Bull Bragantino avançou às oitavas de final ao vencer o Deportes Tolima (COL) por 2 a 1, na Venezuela. Com o resultado, o time paulista pulou para a liderança do Grupo G com 12 pontos ganhos. Os colombianos, que entraram em campo eliminados, ficaram em quarto com três.

A classificação do time de Bragança Paulista só aconteceu devido ao tropeço do até então líder Emelec (QUE), que foi goleado pelo Talleres (ARG) por 4 a 1, no Equador. Os equatorianos ficaram com dez pontos e caíram para o segundo lugar, sendo eliminados. Enquanto os argentinos encerraram a participação no campeonato com o terceiro lugar do grupo com oito pontos.