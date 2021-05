Sul-Mato-Grossense

SUL-MATO-GROSSENSE: Costa Rica goleia, faz história e é campeão!



Costa Rica fez excelente campanha sob o comando do experiente Ito Roque, ‘peça-chave’ na inédita conquista

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campo Grande, MS, 20 (AFI) – O Costa Rica é campeão do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2021. O primeiro título da história da Cobra do Norte veio com goleada em cima do Comercial por 4 a 1, no estádio Morenão, em Campo Grande, pela penúltima rodada do Hexagonal Final do Estadual.

______________________________________________________________________________________________________

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todos os Campeonatos Estaduais do Brasil online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada. Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

VEJA TODOS OS DETALHES DOS ESTADUAIS

______________________________________________________________________________________________________

A conquista veio após o Costa Rica sair atrás no placar. Gabriel abriu o placar para o Comercial aos 22 minutos do primeiro tempo. Contudo, quase nos acréscimos o Costa Rica deixou tudo igual com Joãozinho. Na etapa final, os campeões dominaram a partida e fizeram mais três gols com Werlder, aos 26; e Victor Adame aos 28 e 33 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Costa Rica, sob o comando do experiente técnico Ito Roque, se manteve na liderança, só que agora com 22 pontos ganhos. Cinco pontos a mais que Operário (segundo) e Dourados (terceiro), faltando apenas mais uma partida para o término do campeonato. O Comercial ficou com nove pontos e em quarto lugar.

Ito Roque fez história e levou o Costa Rica ao título Estadual 2021

OUTROS JOGOS

As outras duas partidas da penúltima rodada do Hexagonal Final aconteceram no período da tarde. Num jogo bastante movimentado, o Operário venceu o Aquidauanense por 3 a 2, no estádio Morenão, em Campo Grande.

Enquanto o Dourados fez o dever de casa e venceu o União ABC por 2 a 1, no Douradão, em Dourados.

Com o título antecipado do Costa Rica, todos os jogos da última rodada do Hexagonal Final terão clima de amistoso.