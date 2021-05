Sul-Mato-Grossense

SUL-MATO-GROSSENSE: Costa Rica pode ser campeão pela 1ª vez nesta quinta-feira



Costa Rica lidera o Hexagonal Final e só precisa da vitória para ser campeão pela primeira vez

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campo Grande, MS, 19 (AFI) – A quinta-feira pode ser marcada pelo inédito titulo Estadual do Costa Rica, que lidera o Hexagonal Final do Campeonato Sul-Mato-Grossense e precisa de uma simples vitória para levantar a taça pela primeira vez em sua história. Operário e Dourados buscam um ‘milagre’.

O Costa Rica visitará o Comercial às 22 horas (de Brasília) no estádio Morenão, em Campo Grande. Os visitantes lideram a fase final com 19 pontos e precisam de uma simples vitória para serem campeões. O Comercial é o quarto colocado com nove pontos e já está fora da disputa pelo ‘caneco’ Estadual.

Ito Roque pode levar o Costa Rica ao inédito título Estadual

Quem ainda sonha com o título é o Operário, que receberá o Aquidauanense às 16 horas (de Brasília) no estádio Morenão, em Campo Grande. O alvinegro é o segundo colocado com 14 pontos e precisa dos três pontos para chegar a 17 e depois ‘secar’ o Costa Rica para que não vença o Comercial fora de casa. O Aquidauanense é o quinto com sete pontos.

Outro que também corre por fora na disputa pelo título é o Dourados, que receberá o União ABC às 16 horas no estádio Douradão, em Dourados. O time da casa é o terceiro colocado com 14 pontos e também não pode pensar em outro resultado senão a vitória. O adversário é o lanterna com quatro pontos e apenas cumpre tabela.

O REGULAMENTO

Nesta segunda fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense, as seis equipes jogarão entre si em turno e returno, sagrando-se campeã a que obtiver mais pontos. Em 2021, disputarão o campeonato estadual de Mato Grosso do Sul: Comercial, Operário, Águia Negra, Aquidauanense, Costa Rica, Serc, Três Lagoas, Dourados AC, União ABC e Novoperário.