SUL-MATO-GROSSENSE: Última rodada servirá apenas para erguer a taça

Sul-Mato-Grossense

SUL-MATO-GROSSENSE: Última rodada servirá apenas para Costa Rica erguer a taça



Costa Rica foi campeão na última rodada e entrará em campo apenas para cumprir tabela

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campo Grande, MS, 22 (AFI) – Campeão com uma rodada de antecedência, o Costa Rica voltará a campo neste domingo diante do União ABC às 16 horas (de Brasília), no estádio Laertão, em Costa Rica, pela última rodada do Hexagonal Final do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todos os Campeonatos Estaduais do Brasil online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada. Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

VEJA TODOS OS DETALHES DOS ESTADUAIS

O Costa Rica foi campeão na última rodada após golear o Comercial por 4 a 1. Com o resultado, o time comandado por Ito Roque se manteve na liderança, só que com 22 pontos. Cinco pontos a mais que Operário e Dourados, mas com apenas uma rodada a ser disputada. O União ABC é o lanterna da fase final com quatro pontos.

Costa Rica fez ótima campanha sob o comando de Ito Roque e foi campeão

Com o campeão já definido, os outros dois jogos da última rodada terão clima de amistoso. Também às 16 horas (de Brasília) jogam Aquidauanense x Comercia, no Noroeste, em Aquidauana; e Operário e Doutados, no Morenão, em Campo Grande.