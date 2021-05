Supergirl: série spinoff é uma possibilidade, dizem showrunners

Imagem: The CW/Reprodução

Em entrevista ao The Wrap, Jessica Queller e Robert Rovner, showrunners de Supergirl, revelaram que não descartam a possibilidade de desenvolverem uma série spinoff para a The CW. Entretanto, os dois ressaltaram que ainda não tiveram nenhuma conversa com a emissora sobre o assunto.

“Eu gostaria muito. Chame os patrões!”, brincou ela, acrescentando ainda que já teria algumas ideias para pôr em prática, todas relacionadas à 6ª temporada. “Estou apegada às garotas de Midvale, aos episódios de flashback [com] a jovem Kara e os jovens Alex e Cat Grant”, explicou. “E acho que [isso] daria um grande spinoff”, contou durante a entrevista.

Vale lembrar que a The CW já confirmou que a temporada atual da série também servirá como a última da produção. Após 20 episódios exibidos, o público vai se despedir desses personagens — pelo menos por enquanto.

Alguns fãs já estão esperançosos com a possibilidade levantada pelos showrunners. E mesmo que nada seja concreto até o momento, Robert Rovner garantiu que a 6ª temporada terminará de um modo bastante satisfatório para todos os espectadores.

Supergirl: saiba mais sobre o que os showrunners prepararam para a temporada final da série

“Eu poderia passar muito tempo falando sobre o que teremos nessa temporada, mas é porque algumas das coisas são extremamente significativas para nós”, explicou Queller em entrevista ao ComicBook.com.

“Gostamos muito de contar histórias que refletem o que está acontecendo na vida real. Temos um monte de episódios focados na justiça social, inclusive”, argumentou.

“E também há um arco muito satisfatório para Kara Danvers, a Supergirl”, disse Rovner na mesma entrevista. “Tem muito a ver com a personagem no início do episódio piloto da 1ª temporada”, concluiu.

Portanto, não deixe de conferir! Supergirl está sendo exibida todas às terças-feiras pela The CW.