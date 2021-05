Susto: mulher encontra animal selvagem dentro de máquina de lavar

Uma moradora de Londres, na Inglaterra, levou um susto ao encontrar uma raposa dentro da máquina de lavar roupas, no início da semana. As imagens viralizaram depois que Nathasha Prayag, de 39 anos publicou em sua rede social.

De acordo com Daily Star, ela acredita que o animal entrou em casa quando deixou a porta dos fundos do imóvel aberta para buscar sacolas em seu carro. O namorado foi quem avistou uma orelha saindo da máquina de lavar e o casal encontrou a raposa sentada dentro do tambor da máquina.