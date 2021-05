Swift reúne oportunidades de emprego no ABC Paulista

Está em busca de uma recolocação profissional? Esta pode ser a sua chance! Isso porque a Swift anunciou novas oportunidades de emprego para o ABC Paulista. As vagas disponíveis são para atuação nas cidades de São Caetano do Sul e Santo André, na posição de atendente de loja.

Os contratados serão responsáveis pelo atendimento ao cliente, movimentação adequada de mercadorias, entrega de produtos alimentícios de alta qualidade e manutenção de um ambiente limpo e confortável. Assim, serão aceitos apenas candidatos com ensino médio completo, experiência em atendimento ao público e disponibilidade de horário para trabalhar, inclusive, aos finais de semana. Será considerado um diferencial o conhecimento de funções administrativas e de operação de lojas de varejo.

De acordo com a empresa, os funcionários receberão salário compatível com o mercado e remuneração varíavel, além de terem direito a benefícios como vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, descontos em instituições de ensino e de idiomas, experiência Swift e acesso ao Gympass.

Como se candidatar às vagas disponíveis

Os interessados devem acessar a página de recrutamento da Swift, disponível aqui, para cadastrar o currículo e participar, efetivamente, do processo seletivo. É importante notar que as vagas são rotativas e podem sofrer alteração sem aviso prévio, conforme preenchimento. Por isso, cadastre-se logo!

Na plataforma é possível acessar, ainda, outras oportunidades disponíveis nos escritórios e nas mais de 300 lojas da empresa, divididas em lojas físicas, lojas nos principais supermercados, lojas móveis e loja online.

O que achou deste conteúdo? Compartilhe com sua rede e aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Diariamente selecionamos as melhores vagas de emprego, estágio e trainees para você, além de detalhar os principais certames e concursos do Brasil.