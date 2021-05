Libertadores

Libertadores: Taison lamenta chances perdidas em empate do Internacional



As principais jogadas do time gaúcho, sobretudo no primeiro tempo, saíram dos pés de Taison

Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 26 – Um dos melhores em campo, o atacante Taison mostrou frustração com o empate sem gols do Internacional com o Always Ready (BOL), no Beira-Rio, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

As principais jogadas do time gaúcho, sobretudo no primeiro tempo, saíram dos pés de Taison, que enalteceu a superioridade diante do adversário boliviano, mas lamentou o fato de a bola não ter entrado.

Taison lamentou o fato de o Inter não ter conseguido vencer o lanterna do grupo

“É difícil jogar com 10 jogadores atrás. A equipe deles veio para empatar. A gente tentou. Tivemos muitas chances no início do jogo, mas não conseguimos concluir com o gol. No segundo tempo seguimos em cima, criamos mais oportunidades, mas não deu”, lamentou Taison na saída do gramado.

Apesar do empate em casa, o Internacional conseguiu encerrar a fase de grupos na liderança do Grupo B com dez pontos. Um ponto a mais que o Olímpia (PAR), que também se classificou às oitavas de final do campeonato.

Agora, o time gaúcho mudará o foco para o Campeonato Brasileiro. No domingo tem estreia diante do Sport, às 20h30, no Beira-Rio.