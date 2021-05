Paulista

Paulista A3: Técnico do Votuporanguense elogia atuações de crias da base



“E é muito bom ver a evolução deles nos treinamentos e jogo”, comemorou o comandante

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Votuporanguense, SP, 18 (AFI) – O Votuporanguense empatou na última rodada do Campeonato Paulista Série A3 com o Desportivo Brasil por 2 a 2. Apesar do tropeço, a sensação foi boa, pois o time fez o segundo gol já nos acréscimos, evitando a derrota. O técnico Rogério Corrêa destacou outro ponto positivo: a qualidade de jogadores jovens, vindos das categorias de base do clube. Afinal os gols foram marcados por Israel e Jair.

“Eu vim para ajudar esses atletas a terem uma proposta de jogo ofensiva, a sempre buscarem o gol independente do placar. E é muito bom ver a evolução deles nos treinamentos e jogos. Além disso, feliz também com os 11 jogos de invencibilidade, alcançando a melhor campanha do clube na divisão”, comemorou.

Foto: Rafael Bento / CAV

PRÓXIMO DESAFIO

O treinador também projetou o próximo duelo, com o Olímpia.



“Precisamos descansar bastante e buscar fazer o melhor. A vitória pode nos dar a classificação antecipada, mas sabemos que será mais um jogo difícil. Mesmo assim, sabemos da nossa capacidade”, completou.

PAULISTA A3

O Votuporanguense, que tem apenas uma derrota na competição, chegou a 21 pontos, na terceira colocação. O time volta a campo, pela 13ª rodada, na quinta-feira (20), às 15h, contra o Olímpia na Arena Dr. Plínio Marin, em Votuporanga.

