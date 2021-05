Técnico lamenta derrota, mas vê desempenho do São José como positivo

Brasileiro

Série C: Técnico lamenta derrota, mas vê desempenho do São José-RS como positivo



Hélio Vieira fez uma análise do duelo contra o Botafogo-SP, que acabou com a vitória do time paulista por 1 a 0

Publicado em 31/05/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 31 (AFI) – O torcedor do São José-RS que esperava uma vitória na estreia do Campeonato Brasileiro da Série C se frustrou. Isso porque, na noite deste domingo (30), o time gaúcho visitou e acabou derrotado pelo placar de 1 a 0, pelo Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Ao final da partida, o técnico Hélio Vieira lamentou a derrota, mas disse que vê como positiva o desempenho de sua equipe em campo.

“Saímos decepcionados pelo resultado, mas, de maneira nenhuma, insatisfeito com o desempenho individual e coletivo da equipe. Acredito que o empate seria mais justo. Nós criamos mais oportunidades do que o adversário e sofremos o gol em um momento em que éramos melhores em campo. Infelizmente o resultado foi negativo, agora nos resta pensar na próxima partida”, disse o técnico que ainda completou.

Técnico lamenta derrota, mas vê desempenho do São José-RS como positivo

“Nosso time tem uma característica de brigar e lutar até o fim, por todas as bolas, e fizemos isso hoje, com a necessidade de improvisarmos o Fabiano na lateral, e ele desempenhou muito bem. Torcemos para que não tenha sido nada grave com o Samuel, que é uma peça muito importante no nosso time, mas infelizmente a necessidade da troca naquele momento nos tirou uma possibilidade que tínhamos de dar maior consistência ao meio de campo no segundo tempo”.

Agora, o São José terá uma semana para se preparar para a próxima partida e para buscar a primeira vitória dentro da Série C. No domingo (31), o Zeca faz primeira apresentação em casa, quando recebe o Criciúma, no Estádio Francisco Novolletto, às 18h.