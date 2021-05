Tem comorbidades? Saiba como fazer o cadastro para receber a vacina contra covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde vai promover, nesta sexta-feira (21), mais um mutirão para atualização e/ou cadastro de pessoas com doenças crônicas (comorbidades) na base municipal. A ação tem como objetivo facilitar o acesso deste público às doses da vacina contra Covid-19 em Salvador.

Caso o paciente não localize ou não tenha acesso a plataforma, deverá se dirigir ao Posto de Saúde mais próximo para avaliação médica. Após identificada a condição priorizada no Plano Nacional de Imunização contra Covid-19, o paciente com idade igual ou superior a 18 anos, terá seu nome atualizado e/ou cadastrado na plataforma digital de comorbidades da SMS (www.comorbidades.saude.salvador.ba.gov.br).

Vale destacar que esta plataforma foi criada para garantir segurança e evitar fraudes no processo de imunização. O acesso ao site para cadastro é restrito ao profissional médico que deverá utilizar o mesmo login e senha da área restrita do site do CREMEB.